Музикант Ярмак зустрівся на обміні полоненими зі своїм побратимом: той втратив 40 кілограмів

19 квітня штаб-сержант командування Сил безпілотних систем, музикант і військовослужбовець Олександр Ярмак особисто зустрівся з українськими захисниками, які повернулися з російського полону. В межах обміну повернулося 277 захисників.

Ярмак поділився зворушливими фото у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Ярмака у Instagram.

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Ярмак відвідав обмін полоненими

Серед тих, хто повернувся, Олег – давній друг Ярмака, з яким той познайомився ще під час служби. За словами музиканта, в полоні Олег втратив понад 40 кілограмів та "заробив" тяжкі захворювання. Ярмак опублікував його фото та поділився історією, наголосивши, що побратим воює з 2014 року.

"Вперше був на обміні. Скільки історій і людського болю… Р**ня не має права на існування", – зазначив захисник у Stories.

Ще більш емоційною стала зустріч з іншим звільненим воїном – Давідом. Той зізнався, що мріяв потрапити на концерт Ярмака. "Я не вірю своїм очам", – сказав він, коли побачив музиканта. У відповідь Ярмак пообіцяв: "Тепер у тебе буде стільки концертів, тільки хороших".

Зворушливе відео з’явилося у Stories у фотографів Костянтина і Влади Ліберових.

Нагадаємо, 277 українських воїнів повернулися з російського полону, серед них 246 військових обміняно, ще 31 звільнено поза обміном.