Серед полонених були вагітні: Юсов пригадав абсурдну ситуацію з боку Росії

На початку повномасштабного вторгнення серед українських військовополонених були вагітні жінки. Однак російська сторона відмовлялася віддавати їх безумовно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова для Укрінформ.

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Як росіяни проводять обміни полоненими

Андрій Юсов розповів про одну з абсурдних ситуацій, які траплялися під час обмінів полоненими з Росією.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення серед українських військовополонених були й вагітні жінки, однак навіть у таких випадках російська сторона відмовлялася віддавати їх безумовно – натомість включала до обмінних списків.

Вони так само їх виставляли на обмін. Ну це просто до питання, напевно, культурного рівня цих людей,

– підкреслив Юсов.

До слова, у новому інтерв'ю Андрій Юсов також прокоментував нещодавній обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, цього разу обмін проходив інакше, ніж зазвичай: Росія надала списки осіб, яких готова оперативно передати, а у відповідь Україна передала власні списки полонених, яких також готова звільнити.

Також у рамках цього обміну до Росії виїхали 70 колаборантів – це відбулося "за взаємною згодою".