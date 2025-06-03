Серед полонених були вагітні: Юсов пригадав абсурдну ситуацію з боку Росії
- На початку вторгнення серед українських полонених були вагітні жінки, але Росія відмовлялася віддавати їх безумовно та включала до обмінних списків.
- За словами Андрія Юсова, такі дії росіян демонструють культурний рівень "цих людей".
На початку повномасштабного вторгнення серед українських військовополонених були вагітні жінки. Однак російська сторона відмовлялася віддавати їх безумовно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова для Укрінформ.
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Як росіяни проводять обміни полоненими
Андрій Юсов розповів про одну з абсурдних ситуацій, які траплялися під час обмінів полоненими з Росією.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення серед українських військовополонених були й вагітні жінки, однак навіть у таких випадках російська сторона відмовлялася віддавати їх безумовно – натомість включала до обмінних списків.
Вони так само їх виставляли на обмін. Ну це просто до питання, напевно, культурного рівня цих людей,
– підкреслив Юсов.
До слова, у новому інтерв'ю Андрій Юсов також прокоментував нещодавній обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, цього разу обмін проходив інакше, ніж зазвичай: Росія надала списки осіб, яких готова оперативно передати, а у відповідь Україна передала власні списки полонених, яких також готова звільнити.
Також у рамках цього обміну до Росії виїхали 70 колаборантів – це відбулося "за взаємною згодою".