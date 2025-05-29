Україні вдалося звільнити з полону понад половину гарнізону "Азовсталі", – Юсов

Більше ніж половина гарнізону "Азовсталі" було звільнено з російського полону. Майже третина з них – це бійці "Азову".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в етері "Радіо Свободи".

До теми Хто повернувся з російського полону: прізвища, опубліковані місцевою владою та рідними

Що розповів Юсов про повернення захисників "Азовсталі"

Андрій Юсов розповів, що всього близько 2 500 захисників з різних підрозділів були виведені або евакуйовані з "Азовсталі" у 2022 році. З них станом вже 1 279 військових були повернені з російського полону.

Тобто більше як половина гарнізону "Азовсталі" звільнено з російського полону. Також серед них звільнено 455 бійців "Азову" за цей період, в межах обмінів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І це, якщо ми говоримо про статистику порівняно з іншими підрозділами – добрі цифри, хоча я розумію, що статистика не заміняє для конкретних родин їхніх родичів,

– заявив він.

Представник ГУР також підкреслив, що в ході останнього обміну Україні вдалося звільнити військовополонених з тих частин і підрозділів, які раніше не потрапляли до списків. Мовиться про представників з 46 українських підрозділів.

"Це колосальний результат, тому що це не просто врятовані життя і статистика, це неймовірно важлива інформація про й умови перебування, кількість, місця утримання, і особисту історію інших", – зауважив посадовець.

Питання щодо заяв командування "Азову" про відсутність їхніх бійців в списках обміну Андрій Юсов відмовився коментувати, назвавши це висловлювання "емоційними".

Я не буду коментувати окремі прізвища й окремі заяви. Але це загалом для всіх дуже чутлива і дуже болісна тема. І тому будь-який публічний коментар до цього питання має бути стриманий, виважений, і в інтересах полонених, тобто враховуючи перебування їхнє там і захист їхніх прав в полоні і якомога швидшого повернення до України,

– пояснив представник Координаційного штабу.

Юсов також зауважив, що вживання назви бригади "Азову" в медійному просторі ускладнює питання їхнього повернення. Адже російські спецслужби, які займаються і тематикою обмінів, використовують теми полонених на свій розсуд, щоб погіршити ситуацію з війною в Україні.

До слова, раніше командувач "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко зауважував, що в межах останнього обміну у форматі "1000 на 1000" не було жодного бійця з бригади. Обурив полковника також і той факт, що повернули зрадника, який просив ножа у вертухаїв, щоб знущатися з наших бійців.

Тоді Андрій Юсов відповів, що Росія самостійно обирала, кого віддати на обмін з полонених українців. Українська сторона ж прагне повернути кожного, хто зараз перебуває у полоні в країні-агресорці, а Маріупольський гарнізон є одним із пріоритетних напрямків щодо повернення.