Це був би варіант: глава МЗС Німеччини не проти обміну ракетами з Британією для передачі Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не проти обміну ракетами з Великою Британією. Таким чином країни намагаються розв'язати питання потреб України у німецьких ракетах Taurus.

Пропозицію "кільцевого обміну" з Німеччиною запропонував очільник МЗС Британії Девід Камерон. Ідея передбачає, що Берлін надасть Лондону ракети Taurus, а ті своєю чергою нададуть Україні більше Storm Shadow.

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Обмін ракетами

Анналена Бербок підтримала пропозицію свого британського колеги Девіда Камерона щодо обміну далекобійними ракетами. Вона зазначила, що це "був би варіант". У той самий час вона додала, що такий обмін озброєнням вже відбувався раніше за участі Німеччини.

Кільцевий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому,

– сказала міністерка.

Зазначимо, що раніше на спільній пресконференції Анналена Бербок та Девід Камерон заявили, що Німеччина та Великобританія пообіцяли не дозволити Владіміру Путіну вбити клин між країнами. Камерон зазначив, що між союзниками існує "неймовірна єдність". Водночас Німеччина погоджується, що Україна потребує далекобійних ракет.

Передача ракет Taurus