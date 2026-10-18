"Це неправда": Бессент відреагував на слова Зеленського про обмін розвідданими

Міністр фінансів США Скотт Бессент відреагував на заяву Володимира Зеленського про перерву в обміні розвідувальною інформацією між Києвом і Вашингтоном. Він закликав українського лідера бути обережним із такими твердженнями.

Про це Бессент сказав в інтерв'ю журналістці NBC News Крістен Велкер.

Що сказав Бессент про обмін розвідданими?

Під час розмови з Бессентом журналістка Крістен Велкер нагадала, що Зеленський також заявляв про перерву в обміні розвідувальною інформацією між Україною та США.

У відповідь американський міністр фінансів заперечив ці слова.

Президенту Зеленському слід бути дуже обережним, роблячи такі заяви, які не відповідають дійсності,

– сказав Бессент.

Згодом журналістка також наголосила, що Зеленський заявив, що вважає, ніби США знизили швидкість роботи Starlink. Однак президент Трамп сказав, що не має до цього жодного стосунку.

Трамп і Рубіо вже заявляли, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю, що президенту Зеленському дуже безвідповідально висувати такі звинувачення,

– сказав він.

Нагадаємо, 18 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна та США відновили обмін розвідувальною інформацією після перерви, яка тривала певний час. За словами українського лідера, раніше обмін розвідданими був тимчасово призупинений.

Водночас Зеленський сподівається, що переговори з американською стороною відбудуться вже цього тижня. США зацікавлені в зустрічі з українськими представниками.

Перед цим Вашингтон тиснув на Київ, вимагаючи призупинити удари по російських нафтопереробних заводах, і погрожував обмежити військову допомогу та обмін розвідданими. Під час цієї напруженості Україна не отримувала попереджень партнерів про російські балістичні удари, зокрема під час атак на Київ.