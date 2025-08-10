Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках та дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що у відповідь можна говорити про повернення етнічно українських територій, зокрема Курщини, Білгородщини та Брянщини. Він переконаний, що така позиція продемонструє західним партнерам справжню суть російських "мирних" пропозицій.

Як відповідати на пропозиції Кремля?

За словами Володимира Огризка, на ідеї про "обмін територіями" варто реагувати у тому ж стилі, висуваючи Москві власні пропозиції, які демонструють абсурдність таких ініціатив.

Давайте тоді віддамо Росії знищений Донбас, а в обмін отримаємо Курщину, Білгородщину, Брянщину та інші етнічно українські землі. Чому ні? Це виглядає не менш логічно, ніж їхні вимоги,

– іронізував дипломат.

Він додав, що подібна тактика дасть змогу показати міжнародним партнерам, наскільки нереалістичними є пропозиції Кремля, і підкреслити неприйнятність ідеї обміну українських територій.

Не лише сарказм, а й сигнал союзникам

На думку дипломата, подібні кроки мають не лише іронічний, а й політичний сенс. Вони дозволяють чітко донести до союзників, що Москва свідомо просуває умови, які суперечать міжнародному праву та підривають основи безпеки в Європі. Тож такі заяви мають бути адресовані не тільки Москві, а й західним політикам, зокрема тим, хто публічно підтримує ідею територіальних поступок Україні.

На ідіотські пропозиції треба відповідати так само – вигадувати десяток неадекватних умов і передавати їх нашим партнерам як офіційну позицію України. Це покаже, наскільки безглуздими є ініціативи Кремля,

– заявив дипломат.

Він додає, що така реакція здатна зірвати гру Кремля, який прагне нав'язати вигідну для себе рамку переговорів, і водночас чітко продемонструвати неприйнятність ідеї обміну українських територій.