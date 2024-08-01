Росія, США, Німеччина і 3 країни проводять масштабний обмін в'язнями: перші подробиці
1 серпня розпочався масштабний обмін ув'язнених між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами. У рамках обміну планують обміняти 24 людей, серед них – троє ув'язнених американців і російський убивця Вадим Красиков.
У рамках обміну Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана. CNN пише, що обмін відбувається "просто зараз".
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За даними CBS, що в рамках угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, яких утримували в Росії, звільнять і передадуть Німеччині. Натомість Росія поверне 8 своїх громадян.
Зазначають, що угоду координують низка урядових установ США, включаючи Білий дім. Деталі тримали в секреті, але наразі про це почали активніше говорити через переведення людей з в'язниць.
ЗМІ також повідомили, що у списку на обмін й Алсу Курмашева з Радіо Свобода. Офіційно деталі обміну досі невідомі, як і точні списки.
Що цьому передувало
- У ЗМІ останні дні з'явилась інформація про підготовку потенційного великого обміну в'язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Йшлося, що до обміну залучені США, Німеччина, Словенія та Британія.
- Зокрема, попередньо стало відомо, що Вілан, Гершкович і російський дисидент Володимир Кара-Мурза зникли з поля зору в середу, повідомили їхні адвокати.
- У Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, зокрема писали, що їх везуть на обмін.
- У Білорусі Лукашенко помилував громадянина Німеччини Ріко Крігера, який був засуджений до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Це теж пов'язували з імовірним обміном.