Стало символом повернення: звільнений з полону боєць зрізав перший колючий дріт на алеї в Києві

Узимку родини військовополонених висадили в Києві алею сакур – символ надії на повернення їхніх рідних додому. Першим колючий дріт зі своєї таблички зрізав боєць 3-ї окремої штурмової бригади "Саймон".

Захисник провів у російському полоні 14 місяців. Деталі розповіла командир Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова в середу, 7 травня, передає 24 Канал.

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На алеї сакур зрізали перший дріт

Назар на позивний "Саймон" перебував у полоні в місті Грозний Чеченської Республіки.

Цей дріт був символом полону. А тепер – символом повернення. Історії таких воїнів – не лише про біль, а й про силу, вірність і шлях додому. Кожен зрізаний дріт наближає той день, коли ми зустрінемо всіх,

– написала Толкачова.

Нагадаємо, 6 травня Україні вдалося повернути з ворожого полону 205 воїнів – захисників Маріуполя та оборонців усієї лінії фронту.

Це стало можливим завдяки роботі українських державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, та сприянню міжнародних партнерів, зокрема ОАЕ.