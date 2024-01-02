Росія не хоче обмінюватися військовополоненим, – Лубінець про спроби ворога розколоти Україну
Джерело:LIGA.net
Росіяни не хочуть проводити обмін військовополоненими. Водночас вони роблять все можливе для того, щоб розколоти українське суспільство.
На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до рідних українських військовополонених.
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Закликав не вірити вкидам ворога
За словами Дмитра Лубінця, країна-агресорка на обмін військовополоненими не погоджується. Водночас у цьому Кремль звинувачує Україну. Відтак, омбудсмен звернувся до рідних українських військовополонених із закликом. Він просить їх не довіряти "вкидам" російської пропаганди.
Агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії. В першу чергу вони спрямовані на найбільш вразливу категорію громадян – родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України,
– зазначив Дмитро Лубінець.
Він додав, що родичам українських військовополонених постійно здійснюють "вкиди". Мовляв, їм необхідно продовжувати тиснути на нашу державу у питаннях, пов'язаних з обміном бранців. За його словами, ворог робить це навмисно. А його мета – розколоти суспільство нашої держави.
Закликаю близьких оборонців бути обачними й аналізувати все з холодною головою. Особливо в соціальних мережах. Розумію, що часом це буває складно,
– зазначив омбудсмен.
Другий Новий рік у полоні
- Звернімо увагу, що напередодні Нового року біля ТРЦ Gulliver провели акцію-нагадування "Другий Новий рік у полоні. Не мовчи. Полон – вбиває!". Обрали відповідну локацію на випадково, адже власники цього ТРЦ раніше не захотіли на рекламному банері транслювати відео про загиблих українських героїв, а також воїнів, котрі перебувають у полоні.
- Цю акцію організували родини військовополонених бійців Маріупольського гарнізону. Вони зібралися, щоб нагадати всім про тих, кого досі утримує Росія у своєму полоні.
- В акції взяли участь кілька десятків людей. У них у руках були плакати з написами "Free Azov", "Ми святкуємо ціною їхніх життів", "Стань голосом полонених", "Не мовчи, це їх вбиває" та іншими.
- Рідні бійців, організувавши цю акцію, прагнуть нагадати про необхідність терміново шукати шляхи для звільнення українських захисників, котрі перебувають у російському полоні. А також про те, що про це необхідно говорити.