Аналітики написали, що операція в Курській області змінила ситуацію щодо обмінів полоненими. Адже раніше з січня по серпень 2024 року провели тільки три обміни військовополоненими.

Аналітики ISW пояснюють, що днями відбувся четвертий обмін з часу початку Курської операції, тобто з серпня 2024 року. Загалом це був 58 обмін військовополоненими за час повномасштабної війни.

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В ISW пояснили, що змінилось в обмінах

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що:

19 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула 95 військовополонених. Зокрема військовослужбовців, які на початку 2022 року захищали "Азовсталь" у Маріуполі, нацгвардійців, військовослужбовців Держприкордонслужби України та інших українських військових;

18 жовтня міноборони Росії заявило, що російська влада також повернула 95 російських військовополонених і що Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) виступили посередником в обміні.

Водночас український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що багато українських військовополонених, які повернулися, з важкими хворобами та пораненнями, вони втратили вагу через тортури та недоїдання в російському полоні.

Раніше американський Інститут вивчення війни заявив, що частота обміну військовополоненими між Україною та Росією значно зросла з початку операції ЗСУ в Курській області, тобто з 6 серпня 2024 року. Так, Україна та Росія за цей час обміняли загалом 267 військовополонених кожна під час 3 окремих обмінів до жовтня 2024 року.

ІSW продовжує оцінювати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше стимулює Росію брати участь в обміні військовополоненими,

– кажуть аналітики.

Варто зауважити, що під час обміну 19 жовтня додому повернулись 34 азовців, які боронили Маріуполь та провели в російському полоні 2,5 роки.