Свої не цікавлять, а наших віддавати не хочуть, – Жданов про обмін полоненими

Третього квітня з російського полону повернулось 12 українців. Це відповідь Росії на односторонню передачу Україною важкопоранених російських полонених, яка відбулась 24 березня.

Про це у себе на стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, росіяни уникають контактів щодо обміну військовополоненими.

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Тисячі ще залишаються в полоні

Він розповів, що 3 квітня з полону повернули 10 українських військових з різних підрозділів Збройних Сил України. Серед них – п’ять бійців були важкопоранені. Цивільні – мешканці Харківщини та Донеччини. Це ті, кого вдалось внести у список для обміну.

Жданов додав, що в полоні залишаються тисячі українців. Останній обмін був кроком у відповідь на односторонню передачу Україною усіх важкопоранених російських військовополонених. Всього за час повномасштабного вторгнення обміняли 2005 осіб.

Олег Жданов про новий обмін військовополоненими: дивитись відео

Переговори щодо обміну військовополонених йдуть дуже важко. Російська сторона не йде на контакт у цьому питанні. Свої їх не цікавлять, а наших вони віддавати не збираються,

– зазначив військовий експерт.

Обмін військовополоненими