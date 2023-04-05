Свої не цікавлять, а наших віддавати не хочуть, – Жданов про обмін полоненими
Третього квітня з російського полону повернулось 12 українців. Це відповідь Росії на односторонню передачу Україною важкопоранених російських полонених, яка відбулась 24 березня.
Про це у себе на стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, росіяни уникають контактів щодо обміну військовополоненими.
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Тисячі ще залишаються в полоні
Він розповів, що 3 квітня з полону повернули 10 українських військових з різних підрозділів Збройних Сил України. Серед них – п’ять бійців були важкопоранені. Цивільні – мешканці Харківщини та Донеччини. Це ті, кого вдалось внести у список для обміну.
Жданов додав, що в полоні залишаються тисячі українців. Останній обмін був кроком у відповідь на односторонню передачу Україною усіх важкопоранених російських військовополонених. Всього за час повномасштабного вторгнення обміняли 2005 осіб.
Олег Жданов про новий обмін військовополоненими: дивитись відео
Переговори щодо обміну військовополонених йдуть дуже важко. Російська сторона не йде на контакт у цьому питанні. Свої їх не цікавлять, а наших вони віддавати не збираються,
– зазначив військовий експерт.
Обмін військовополоненими
- Останній обмін полоненими відбувся 3 квітня. Росіяни повернули 10 українських військових та 2 цивільних.
- Перед цим, 24 березня, Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними.
- У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що Україна завжди забирає всіх, кого Росія пропонує: і військових, і цивільних.