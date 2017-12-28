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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Обмін полоненими: історія героїчного танкіста, що досі перебуває в полоні

15:40, сьогодні 2334 Читать новость на русском
Обмін полоненими на Донбасі 27 грудня
Обмін полоненими на Донбасі 27 грудня / getty images

27 грудня на Донбасі відбувся великий обмін полоненими – з тюрем бойовиків вдалось повернути 73 українських громадян. При цьому, за даними СБУ, у полоні бойовиків залишаються 103 українців. Серед них і танкіст ЗСУ Богдан Пантюшенко.

Через незламний дух йому дали позивний "Броня". Він був командиром танку. Разом із двома бойовими товаришами його взяли у заручники 18 січня 2015 року. Це було під час операції поблизу селища Спартак і Донецького аеропорту.

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Майже три роки вдома на бійця чекає дружина Вікторія. Разом молоде подружжя прожило лише рік. Історію героя жінка описала у блозі для видання "Українська правда. Життя".

Вона пригадує, що повістка Богданові прийшла, коли сім’я планувала спільну подорож. Замість романтичної відпустки чоловік поїхав у військкомат, далі – АТО.

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18 січня 2015 року жінці зателефонували представники "донських казаків" і сказали, що Богдан у них в полоні.

Це був вечір жаху, паніки й страху, я не розуміла, що відбувається і як з цим впоратися,
– пригадує Вікторія.

При цьому представники СБУ не могли визначити місцезнаходження Пантюшенка, тож вважали його не полоненим, а зниклим безвісти.

"Наприкінці квітня 2015 року Богдана та ще кількох хлопців відбили у "казаків" та перевели до будівлі колишньої СБУ у Донецьку. Там їх регулярно, кожного дня водили на примусові роботи. Звідти він мав можливість кілька разів на тиждень виходити на зв'язок. Розмови були короткі. Але з них я знала, у якому стані мій чоловік, і могла прослідкувати його пересування", – пише дружина.

Зараз жінка уважно стежить за кожною зустріччю у Мінську. На жаль, у списках полонених, які 27 грудня повернулись на територію, що контролює Україна, танкіста Богдана Пантюшенка не було.

Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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