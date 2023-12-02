Часто непубічно та прямо на полі бою: Зеленський заявив, що обміни полоненими з Росією тривають

Росія продовжує вести злочинну повномасштабну війну проти України, ігноруючи всі міжнародні норми. Водночас обміни полоненими із ворогом тривають, хоч часто це не афішується.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що обміни полоненими із Росією тривають. Він наголосив, що наша держава бореться за кожну людину.

Дивіться також Це не означає, що треба опускати руки, – Зеленський назвав те, чого бракує Україні

Буває по-різному

Зеленський сказав, що ми наповнюємо свій обмінний фонд росіянами, і потім відбуваються обміни. За його словами, дуже часто це відбувається не голосно та не публічно.

Скажу відверто – міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців – і ми міняємо. Це по-різному буває,

– сказав він.

Зеленський зазначив, що за останні шість місяців наша держава змогла повернути близько 100 своїх військових із полону. Значно суттєвішою є статистика від початку повномасштабного вторгнення — кілька тисяч. Водночас ще кілька тисяч, за його словами, досі перебувають у полоні.

Президент також відзначив, що обміни є не тільки глобальні, а й прямо на місці. Він сказав, що на все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити.

Зеленський пояснив особливості боїв узимку