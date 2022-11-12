Усі – представники ЗСУ: як з полону поверталися 45 звільнених українців – перші кадри

У п'ятницю, 11 листопада, відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 45 захисників.

Усі звільнені цього разу – військовослужбовці Збройних сил України, рядовий та сержантський склад.

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Найстаршому – 56 років, наймолодшому – 22

Серед тих, хто повернувся додому є військові з:

58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського,

53-ої окремої механізованої бригади,

30-ої окремої механізованої бригади,

10-го окремого мотопіхотного батальйону "Полісся",

93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр",

10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади,

1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

Як українські захисники поверталися з полону: дивіться відео

У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених – 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також цього разу на рідну землю вдалося повернути тіла двох захисників України.

Як зазначають у Мінреінтеграції, загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Як працюватиме новостворений правозахисний штаб

В Україні вирішили створити штаб для забезпечення прав українських полонених. Він стане майданчиком для інформаційної підтримки питань українців, яких утримує Росія.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що цей штаб має створити масштабне розуміння проблематики з порушення прав людини. За його словами, Україна вже має достатньо багато інформації про злочини Російської Федерації.

В рамках цього штабу працюватимуть родичі людей, які ще перебувають у полоні, оскільки вони отримують ту чи іншу інформацію. Також туди ввійдуть люди, які вже збирають інформацію щодо звільнення наших полонених.

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