Обмінявся думками про війну в Україні: Фіцо розкрив деталі розмови з Путіним

Роберт Фіцо обговорив з Владіміром Путіним ситуацію в Україні, а також можливості дострокового мирного закінчення війни. На зустрічі політики також говорили про "стандартизацію" відносин між Росією та Словаччиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис словацького прем'єра у мережі.

До теми "Це зрада союзників і країни": у Словаччині розкритикували Фіцо за зустріч з Путіним

Фіцо зробив заяву після зустрічі з Путіним

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що його зустріч з Путіним є реакцією на те, що Україна припинить транзит російського газу з 1 січня 2025 року. Крім того, Фіцо відкинув критику, адже стверджує, що попереджав представників ЄС про наміри зустрітися з Путіним у п'ятницю, 20 грудня.

Важливо. Роберт Фіцо – третій лідер країни-члена ЄС, який приїхав до Москви після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. До цього це робили прем'єри Угорщини Віктор Орбан та Австрії Карл Нехаммер.

Ще одним "аргументом", щоб пояснити своє бажання зустрітися з російським диктатором, Фіцо назвав заклики Володимира Зеленського ввести санкції проти російської ядерної програми. Словацький прем'єр вважає, що таке ставлення буцімто "завдає шкоди" його країні та "ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях, що є неприйнятним".

За підсумками зустрічі Фіцо заявив, що Росія продовжуватиме постачати газ Словаччині. Водночас, як саме це будуть робити, словацький прем'єр не розкрив.

Також Фіцо розкрив, які теми обговорював з Путіним. Так, окрім транзиту газу словацький прем'єр та російський диктатор говорили щодо війни в Україні.

У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні. Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни та про взаємні відносини між Словаччиною та Росією,

– повідомив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що планує "стандартизувати" відносини з країною-агресоркою. За його словами, у цьому допоможуть заходи з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни та перемоги над фашизмом.

Нагадаємо, що раніше Фіцо заявив, що планує знову відвідати Москву 9 травня 2025 року.