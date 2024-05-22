В Оболонському районі Києва частина жителів без світла: яка причина та коли повернуть

У частині Оболонського району столиці немає світла. У ДТЕК зазначають, що причиною цього є локальна аварія.

Світло обіцяють повернути протягом кількох годин. Водночас у компанії зазначають, що стабілізаційні графіки цього дня не застосовуватимуть до вечора.

Відключення у Києві

У ДТЕК повідомляють, що через локальну аварію без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай. Незабаром енергопостачання мають відновити.

Енергетики вже працюють над ліквідацією аварії. Прогнозують повернути світло до 10.00,

– написали у пресслужбі.

Також енергетики нагадали, що 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуються з 07.00 до 18.00.