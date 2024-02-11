Оборона залишається успішною: у Сухопутних військах розповіли про бої за Авдіївку

В Авдіївці тривають пекельні бої, ворог намагається взяти під контроль шляхи логістики ЗСУ. У найближчі тижні або ж навіть дні може постати питання або про передислокацію додаткових сил до міста, або про відхід з Авдіївки.

Однак попри все, ЗСУ продовжують героїчно захищати місто. Про це 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зазначивши, що оборона Авдіївки базується на тактиці, стратегії, вивченні ситуації, розумінні важливості загальної карти поля бою, знаннях і, звичайно, на тих силах і засобах, які мають українські сили.

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Кризові ситуації прораховані

Питання захищати Авдіївку, виводити війська чи їх підсилювати, постало у той день, коли українська розвідка дізналася, що ворог буде атакувати місто. Тоді було ухвалене рішення боронити його.

Оборона Авдіївки була і залишається успішною. Водночас інформація навколо ситуації в місті дуже часто є суперечливою і використовується противником для інформаційних вкидів. Деякі наші політики також інколи можуть або нагнітати паніку довкола Авдіївки, або ж створювати якусь ейфорію,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Проте потрібно підходити до інформації щодо Авдіївки зважено. За словами Тимочко, всі кризові ситуації прораховані, адже оборона міста триває вже четвертий місяць.

Якщо постане питання потреби залишити Авдіївку, Збройні Сили зроблять це. Наші війська неодноразово це робили, і дуже часто повертали назад територію. Якщо постане вибір: збереження життя людей або території, звичайно надасться перевага збереженню життів – так було завжди,

– наголосив він.

Відповідальні за оборону Авдіївку та за сили, забезпечення, логістику на цьому напрямку, мають декілька планів, що робити у конкретних ситуаціях. Той факт, що дотепер росіянам не вдалося ані оточити наші війська, ані відкинути, ані відсікти всередині Авдіївки на сектори, свідчить про те, що оборона міста організована і вона відбувається.

"Якщо ж виникне питання, залишити Авдіївку, то воно буде погодженим та ухваленим на рівні Ставки Головнокомандувача і воно буде єдино правильним на той момент", – наголосив Тимочко.

Стримуємо сили ворога

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський наголосив, що ворог в Авдіївці прагне встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення підрозділів ЗСУ на північному фланзі. Проте йому це не вдається, адже логістичне постачання здійснюється. Українське військо, за його словами, "посилює рубіж блокування, виставляє додаткові вогневі позиції, задіює свіжі ефективні сили".

Крім того, оборона Авдіївка має велике значення для стримування величезної кількості російського війська. Росіяни могли б його залучити на інших напрямках, тому що окрім Авдіївки, напруженою ситуація є на Лимано-Куп'янському напрямку, поблизу Вугледару, Роботиного, Кринок, на лівому березі Дніпра.

"Тому питання Авдіївки є дуже важливим, адже оборона міста стримує ворожі сили і не дає їм можливість розгорнутися на ділянках фронту", – відзначив Іван Тимочко.

Яка ситуація на фронті