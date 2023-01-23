Полковник ЗСУ пояснив, чому Бахмут простіше обороняти, ніж штурмувати
Героїчна оборона Бахмута триває понад 4 місяця. ЗСУ захищають зруйноване місто не з політичних причин, а суто з військових.
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Україна захищає Бахмут переважно не як місто, а як цілий рубіж оборони.
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Справа в українській лінії фронту
Роман Світан пояснив, що лінія української оборони проходить смугою, в яку включено певні гарнізони: Вуглердар, Мар'їнка, Красногорівка, Піски, Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Соледар. Ця лінія складає приблизно 100 кілометрів фронту.
"Ланцюгом гарнізонних ліній оборони утримується фронт, причому наші фронтальні укріплення розташовані на висотках. Лівий берег річки Бахмутки – це вже початок висоток, де місцевість підіймається в сторону гори Карачун, це в районі Краматорська та Слов'янська", – сказав Світан.
Полковник ЗСУ пояснив принципову оборону Бахмута: дивіться відео
Полковник ЗСУ пояснює принципову оборону Бахмута тим, що необхідно утримувати увесь цей рубіж оборони. Також за його словами, на цьому ж рубежі розташована Курдюмівка та Кліщіївка.
"Цей загальний рубіж оборони більше географічний, ніж картографічний. Тобто з точки зору географічного розташування він й утримується. Тому сам по собі район Бахмута, лівий берег річки Бахмутка – це хороший рубіж, його здавати ніхто не збирається, тут не політична воля або якийсь інформаційний розрахунок, а чисто воєнний та географічний. "Висотки" набагато зручніше утримувати в обороні", – зазначив Світан.
Останні новини з Бахмута: головне
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають оборону Бахмута, ймовірно, стратегічно правильно попри великі втрати для України. Сам Бахмут не має великого тактичного чи оперативного значення, але якби Росія захопила це місто, Україні довелось би будувати свою оборону в менш сприятливій місцевості.
- Британська розвідка повідомляє, що росіяни відновлюють сили для наступу в районі Соледара, а загалом вважають, що війна зайшла в глухий кут.
- 20 січня російські загарбники намагались прорвати український рубіж оборони в районі Бахмута, але прикордонники дали відсіч. За результатами бою: 9 вбитих окупантів, та орієнтовно 17 поранених.