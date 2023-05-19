Готували мишоловку, а самим загрожує облога: Росія йде на відчайдушні кроки в Бахмуті

На Бахмутському напрямку Збройні Сили України за добу просунулися на відстань від 150 до 1700 метрів. Росіянам складно чинити опір під Бахмутом, тому ворог перекидає додаткові підкріплення з тилу чи інших напрямків.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що росіяни можуть опинитися у пастці, яку готували для українських бійців.

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Тактичний успіх ЗСУ

Під Бахмутом Збройні Сили мають тактичний успіх, який розвивається не перший день. Українські бійці "зрізають" фланги та просуваються вперед на деяких ділянках.

Зараз "архітектура" ворога розсипається, адже російські солдати не можуть виконати поставлені плани.

Цілі ворога на Бахмутському напрямку:

зайти у Бахмут;

перекрити логістику до Бахмута;

взяти ЗСУ в оточення.

Бахмут не по зубах російській армії. Окупанти не можуть протистояти наступальним діям українських захисників і захисниць, тому перекидають додаткове підкріплення.

"Тиск з нашого боку серйозний. Боротьба продовжується", – зазначив Олександр Мусієнко.

Які перспективи мають ЗСУ для оточення ворога у Бахмуті: дивіться відео

Ворог готував пастку

Військове керівництво Росії планувало зробити Бахмут "мишоловкою" для українських бійців. За задумом ворога, Україна мала кинути всі резерви на Бахмутський напрямок, проте ЗСУ викрили підступні наміри росіян.

Окупанти прагнули виманити й витягти всі наші сили, втягнути нас у бійню, щоб ми забули про контрнаступ,

– додав керівник Центру військово-правових досліджень.

План російської армії провалився і тепер вона опинилась у програшній позиції. Ворог вимушений перекидати додаткові сили зі своїх резервів, з тилу окупованих територій або знімати з інших напрямків. Адже з тими силами росіяни не можуть утримувати позиції.

Чи зможуть ЗСУ оточити росіян у Бахмуті

Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що ЗСУ маю хороші перспективи для оточення ворога у Бахмуті.

Аби загнати росіян у пастку, Збройні Сили повинні далі просуватися на флангах і з них фактично зайти в тил ворога.

У Сталінградській битві оточення німецького угруповування військ почалося з того, що посипалися фланги, які утримували італійці й румуни. Так само може бути й тут, але для цього потрібно ще тиснути,

– сказав Мусієнко.

Зараз ворог серйозно занервував, розуміючи безвихідність своєї ситуації. Однак попри суттєві проблеми на Бахмутському напрямку росіяни продовжують здійснювати безрезультатні наступальні дії.

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку