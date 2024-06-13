На Київщині закінчились командно-штабні навчання угруповання сил і засобів оборони міста Київ

У Київській області закінчились командно-штабні навчання. Угрупування відпрацьовували злагодженість спільних дій.

На Київщині 13 червня закінчились командно-штабні навчання угруповання сил і засобів оборони міста Київ. Підпорядковані частини показали високу ефективність.

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Наші підрозділи провели оборонну операцію

На навчаннях відпрацювали наземні, річкові, безпілотні, протиповітряні та протидиверсійні дії.

Відповідно до задуму, наші підрозділи провели оборонну операцію в умовах активного застосування всього спектру наступального озброєння та дій диверсійно-розвідувальних груп.

Наші підрозділи показали високу результативність, оперативність та злагодженість під час проведення оборонної операції.

Чи можливий повторний наступ на Київ