Через наказ Мінрозвитку постраждалі маріупольці не можуть отримати соцдопомогу, – військовий

Міністерство розвитку громад та територій видало наказ, де дату початку окупації Маріуполя визначено як 5 березня 2022 року. Це не дозволяє постраждалим внаслідок обстрілів Росії після цієї дати отримати соціальну допомогу та інвалідність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис офіцера управління бригади "Азов" НГУ Дмитра "Дипломата" Андрющенка.

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Що відомо про наказ Мінрозвитку щодо окупації Маріуполя

Дмитро Андрющенко звернув увагу на наказ Мінрозвитку, де затвердило дату остаточної окупації міста Маріуполь та Маріупольського району.

05 березня 2022 року. Замість 20 травня 2022 року, коли останній боєць гарнізону "Маріуполь" виконав наказ і припинив оборону міста. Я сам особисто виходив одним з останніх, вже десь після обіду 20 травня!

– написав "Дипломат".

Він наголосив, що про цей наказ стало відомо, коли цивільні люди, які зазнали поранень під час бомбардування Маріупольського драмтеатру та пологового будинку ворогом, отримали відмову у наданні соціальної допомоги та статусу набуття інвалідності під час ведення бойових дій.

Адже, відповідно до цього документу, вже з 5 березня 2022 року нібито бойових дій у місті не було.

Сам наказ Мінрозвитку є у відкритому доступі на сайті Верховної Ради. Там дійсно вказано, що бойові дії у Маріупольському районі, куди входить і саме місто Маріуполь, розпочалися 24 лютого 2022 року, а закінчилися 4 березня 2022 року.

Сам наказ було видано 28 лютого 2025 року, а затверджено Мін'юстом 11 березня цього ж року.



У наказі Мінрозвитку бойові дії у Маріуполі завершилися 4 березня 2022 року / Скриншот 24 Каналу

Прокоментував документ і заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України, підполковник Святослав Паламар "Калина".

Військовий заявив, що сподівається, що це "чергова недбалість деяких некомпетентних людей".

Не хочу вірити в те, що хтось свідомо стирає пам'ять про оборону Маріуполя. Зневажає, як захисників міста, так і цивільних громадян України, що постраждали внаслідок варварської навали окупантів,

– написав Паламар.

"Калина" також закликав міністерство виправити цю жахливу помилку і ставитись з гідністю та належною опікою до громадян України.