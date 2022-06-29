Оборона Сєвєродонецька українськими воїнами дорого обійшлася Кремлю, – ISW
Джерело:ISW
У Москви, кажуть аналітики, зараз нова тактика – на обмеження російських втрат. Проте у випадку Сєвєродонецька вона зовсім не спрацювала: окупанти залишились без значної кількості техніки та живої сили.
В Інституті вивчення війни зазначили, що це сталось завдяки українській обороні обласного центру Луганщини. У найближчому майбутньому, кажуть аналітики, ЗСУ можуть відійти і з Лисичанська.
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Українські війська можуть відійти на більш захищені позиції
Цей відхід з Луганщини буде спрямований, ймовірно, на передчасне завершення російського наступу. Також такі дії можуть тривати доти, доки українські сили не займуть більш захищені позиції. Мовиться про вирівнювання лінії фронту – вздовж прямої лінії з більш укріплених міст та сіл.
Росіянам доведеться форсувати Сіверський Донець
Аби продовжити наступ окупантам, що залишились в Сєвєродонецьку, потрібно буде форсувати Сіверський Донець. Цей рух потребуватиме якогось часу, бо російська армія зруйнувала три основні мости. Також час потрібен на відновлення боєздатності.Важливо! В Інституті вивчення війни не можуть відповісти на питання, скільки зараз російських військ перебувають в Сєвєродонецьку.
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Останні новини про ситуацію в Сєвєродонецьку:
- Після встановлення контролю над практично зруйнованим містом, росіяни намагаються поставити там свою окупаційну "владу".
- Агресори говорять про швидке відновлення інфраструктури, проте це неможливо. Гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку – дуже складна.
- Тим часом, британська розвідка запевнила, що взяття Сєвєродонецька – це ще не перемога у битві за Донбас.
- Разом з тим, це таки значний успіх, хоча і з великими втратами для російської армії.
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