21-річний захисник Маріуполя "Лакі" пройшов полон і повернувся в стрій

"Лакі" – один з наймолодших захисників "Азовсталі". Свій 21 день народження воїн зустрів в російському полоні.

Боєць спецпідрозділу КОРД рятував породіль із пологового будинку у Маріуполі, коли росіяни скинули на нього бомбу. Згодом "Лакі" доєднався до захисту "Азовсталі".

Дивіться також "Маємо боротися, як він боровся за нас": історія полоненого добровольця, що полетів у Маріуполь

Воїн повернувся в стрій

Зазначають, що "Лакі" приєднався до "Азова", коли російська армія оточила місто. Військовий 86 днів захищав Маріуполь, а під час бою отримав поранення.

Свій 21-й день народження боєць зустрів під катуванням у російському полоні. Але вже після повернення додому воїн знову став у стрій.

Я готовий померти за те, щоб наш народ більше так не страждав,

– каже "Лакі".

21-річний "Лакі" після полону повернувся у стрій / Фото з соцмереж

Що варто знати про оборону Маріуполя