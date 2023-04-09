21-річний захисник Маріуполя "Лакі" пройшов полон і повернувся в стрій
Джерело:"Новини Донбасу 24/7"
"Лакі" – один з наймолодших захисників "Азовсталі". Свій 21 день народження воїн зустрів в російському полоні.
Боєць спецпідрозділу КОРД рятував породіль із пологового будинку у Маріуполі, коли росіяни скинули на нього бомбу. Згодом "Лакі" доєднався до захисту "Азовсталі".
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Воїн повернувся в стрій
Зазначають, що "Лакі" приєднався до "Азова", коли російська армія оточила місто. Військовий 86 днів захищав Маріуполь, а під час бою отримав поранення.
Свій 21-й день народження боєць зустрів під катуванням у російському полоні. Але вже після повернення додому воїн знову став у стрій.
Я готовий померти за те, щоб наш народ більше так не страждав,
– каже "Лакі".
21-річний "Лакі" після полону повернувся у стрій / Фото з соцмереж
Що варто знати про оборону Маріуполя
- Захисники Маріуполя утримували свої позиції в повному оточенні військ Росії. За цей час їм вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч окупантів.
- Водночас загарбники завдавали по позиціях наших захисників на "Азовсталі" по кілька десятків ударів на добу, використовуючи авіацію, танки та важку артилерію.
- Українська влада повідомляла, що евакуація з території заводу цивільних закінчилася 7 травня. А операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня.
- Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.