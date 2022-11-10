Вироблятимуть разом боєприпаси та зброю: Чехія та Україна об'єднали зусилля в обороні

Укроборонпром та Міністерства оборони Чехії повідомили про створення спільного оборонного кластера. Зокрема, це включає співпрацю у сфері високих технологій.

Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чехії підписали угоду про створення спільного оборонного кластера 9 листопада. Його створили згідно з досягнутими минулого тижня домовленостями між президентом Володимиром Зеленським та чеським прем’єром Петром Фіалою.

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Для чого створили спільний оборонний кластер

В Укроборонпромі розповіли, що створення спільного оборонного кластера передбачає:

виробництво військової техніки,

збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів – як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях,

розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ,

співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Щоб реалізувати ці плани, залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу,

– зауважив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.

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