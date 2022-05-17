Оборонці Маріуполя змінили хід війни, – Подоляк
Гарнізон Маріуполя виконав всі поставлення командуванням завдання. Триває операція з евакуації військових з "Азовсталі", що є результатом тривалих і складних переговорів.
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк у ефірі національного марафону заявив, що переговори щодо звільнення оборонців Маріуполя були одними з найбільш складних. Причиною є те, що Росія дуже принципово до них ставиться, повідомляє 24 канал.
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Надія безумовно є. Україна займається системно цими проблемами, щоб звільнити своїх людей, території, тому операцію продовжать. Маріуполь – це 82 дні оборони. Практично гарнізон Маріуполя стягнув на себе величезні сили Росії,
– каже Подоляк.
За його словами, саме це допомогло зірвати ключову операцію ворога по захопленню Сходу та Півдня і плани щодо сухопутного коридору до Криму.
Оборонці Маріуполя змінили хід війни
Подоляк наголосив на тому, що внесок захисників міста є надзвичайно великим.
"Це змінило хід війни і ми маємо це правильно оцінити. Зараз ми вже перебудували свою оборону, розуміємо як мислять росіяни, куди підуть далі, що будуть робити. Тому все, що стосується Маріуполя – це фундаментальна можливість дати Україні довести на полі битви, що наша армія – це потужна сила", – сказав радник керівника Офісу Президента.
Він охарактеризував 82 дні оборони Маріуполя як такі, що увійдуть в історію як Фермопіли XXI століття. Захисники "Азовсталі" довели всьому світу реальну "боєздатність" росіян.Важливо! На заводі "Азовсталь" відбивали штурм росіян та захищали місто Окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона.
Що відомо про порятунок оборонців Маріуполя
- Виконавши завдання командування, після тривалих переговорів почали операцію з їх евакуації. Міністерка Ірина Верещук наголосила на тому, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває. Щойно стан поранених нормалізується, їх неодмінно обміняють та повернуть до України.
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповідав, що наші військові зараз перебувають у медичних закладах на окупованій території, але згодом їх обміняють на російських військових. Перші поранені вже прибули до місця призначення. Список на їх обмін вже готують.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в місті триває режим тиші. Його запровадили з вчорашнього дня, 16 травня, відколи почалась операція з евакуації військових.
Що треба знати про евакуацію поранених з "Азовсталі": дивіться відео