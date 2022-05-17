Оборонці Маріуполя змінили хід війни, – Подоляк

17 травня 2022 , 14:10
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Гарнізон Маріуполя виконав всі поставлення командуванням завдання. Триває операція з евакуації військових з "Азовсталі", що є результатом тривалих і складних переговорів.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк у ефірі національного марафону заявив, що переговори щодо звільнення оборонців Маріуполя були одними з найбільш складних. Причиною є те, що Росія дуже принципово до них ставиться, повідомляє 24 канал.

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Надія безумовно є. Україна займається системно цими проблемами, щоб звільнити своїх людей, території, тому операцію продовжать. Маріуполь – це 82 дні оборони. Практично гарнізон Маріуполя стягнув на себе величезні сили Росії,
– каже Подоляк.

За його словами, саме це допомогло зірвати ключову операцію ворога по захопленню Сходу та Півдня і плани щодо сухопутного коридору до Криму.

Оборонці Маріуполя змінили хід війни

Подоляк наголосив на тому, що внесок захисників міста є надзвичайно великим.

"Це змінило хід війни і ми маємо це правильно оцінити. Зараз ми вже перебудували свою оборону, розуміємо як мислять росіяни, куди підуть далі, що будуть робити. Тому все, що стосується Маріуполя – це фундаментальна можливість дати Україні довести на полі битви, що наша армія – це потужна сила", – сказав радник керівника Офісу Президента.

Він охарактеризував 82 дні оборони Маріуполя як такі, що увійдуть в історію як Фермопіли XXI століття. Захисники "Азовсталі"  довели всьому світу реальну "боєздатність" росіян. 

Важливо! На заводі "Азовсталь" відбивали штурм росіян та захищали місто Окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона.

Що відомо про порятунок оборонців Маріуполя

  • Виконавши завдання командування, після тривалих переговорів почали операцію з їх евакуації. Міністерка Ірина Верещук наголосила на тому, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває. Щойно стан поранених нормалізується, їх неодмінно обміняють та повернуть до України.
  • Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповідав, що наші військові зараз перебувають у медичних закладах на окупованій території, але згодом їх обміняють на російських військових. Перші поранені вже прибули до місця призначення. Список на їх обмін вже готують. 
  • Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в місті триває режим тиші. Його запровадили з вчорашнього дня, 16 травня, відколи почалась операція з евакуації військових. 

Що треба знати про евакуацію поранених з "Азовсталі": дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик