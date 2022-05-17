Гарнізон Маріуполя виконав всі поставлення командуванням завдання. Триває операція з евакуації військових з "Азовсталі", що є результатом тривалих і складних переговорів.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк у ефірі національного марафону заявив, що переговори щодо звільнення оборонців Маріуполя були одними з найбільш складних. Причиною є те, що Росія дуже принципово до них ставиться, повідомляє 24 канал.

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Надія безумовно є. Україна займається системно цими проблемами, щоб звільнити своїх людей, території, тому операцію продовжать. Маріуполь – це 82 дні оборони. Практично гарнізон Маріуполя стягнув на себе величезні сили Росії,

– каже Подоляк.

За його словами, саме це допомогло зірвати ключову операцію ворога по захопленню Сходу та Півдня і плани щодо сухопутного коридору до Криму.

Оборонці Маріуполя змінили хід війни

Подоляк наголосив на тому, що внесок захисників міста є надзвичайно великим.

"Це змінило хід війни і ми маємо це правильно оцінити. Зараз ми вже перебудували свою оборону, розуміємо як мислять росіяни, куди підуть далі, що будуть робити. Тому все, що стосується Маріуполя – це фундаментальна можливість дати Україні довести на полі битви, що наша армія – це потужна сила", – сказав радник керівника Офісу Президента.

Він охарактеризував 82 дні оборони Маріуполя як такі, що увійдуть в історію як Фермопіли XXI століття. Захисники "Азовсталі" довели всьому світу реальну "боєздатність" росіян.

Що відомо про порятунок оборонців Маріуполя

Виконавши завдання командування, після тривалих переговорів почали операцію з їх евакуації. Міністерка Ірина Верещук наголосила на тому, що гуманітарна операція з порятунку захисників Маріуполя триває. Щойно стан поранених нормалізується, їх неодмінно обміняють та повернуть до України.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповідав, що наші військові зараз перебувають у медичних закладах на окупованій території, але згодом їх обміняють на російських військових. Перші поранені вже прибули до місця призначення. Список на їх обмін вже готують.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в місті триває режим тиші. Його запровадили з вчорашнього дня, 16 травня, відколи почалась операція з евакуації військових.

Що треба знати про евакуацію поранених з "Азовсталі": дивіться відео

На заводі "Азовсталь" відбивали штурм росіян та захищали місто Окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії, 36 окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона.