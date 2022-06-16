Оборонці Запоріжжя за добу знищили 8 окупантів, 7 "Акацій" і 2 склади боєприпасів

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують обороняти позиції та завдають відповіді ворогу, знищуючи його живу силу та техніку.

Військові дають відсіч ворогу

У Силах оборони Запорізького краю опублікували "звіт" по відпрацюванню ворожих позицій. Українців є кому захищати!

Увага Окупанти вночі проти 16 червня обстріляли Сумщину: 4 людини загинули

протягом минулої доби наші воїни знищили 8 ворожих солдатів та ще 14 осіб поранили.

знищили 7 одиниць радянських 152-мм дивізійних самохідних гаубиць.

Крім того, знищено 2 ворожі склади боєприпасів, одну ворожу позицію і один спостережний пункт противника.

Російська армія втратила 30% бойових ресурсів

До слова, в США зауважили, що російська армія втрачає бойову здатність, адже неефективно використовує свої сили. Так, близько 30% усіх бойових ресурсів армія уже втратила.

Також у США похвали українських військових, зауваживши, що ЗСУ використовують набагато краще артилерійські підходи та системи та ефективніше атакують росіян.

ЗСУ продовжує нищити окупантів

Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 200 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 16 червня ЗСУ знищили 32 950 російських окупантів.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці цифри – приблизні. Інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.

Найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Крім того, на брухт перетворили тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, 1440 танків, 3528 бойових броньованих машин, 722 артилерійські системи, 230 реактивних систем залпового вогню, 97 одиниць ППО, 2485 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

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Втрати росіян зростатимуть швидшими темпами, коли Україна отримає необхідне їй озброєння. Зокрема, ракетні системи HIMARS разом з боєприпасами та навченими екіпажами передадуть Україні до кінця червня.