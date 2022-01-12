Обов'язково повернемо вас додому, – Зеленський згадав про українських політв'язнів Кремля

В Україні 12 січня, – День політв'язня. Президент Володимир Зеленський нагадав, що в Росії та на окупованих територіях незаконно утримують 142 наших громадян.

Зеленський сказав, що це день сильних духом людей, які не зрадили своїм принципам і цінностям своєї країни.

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142 українські політв'язні наразі перебувають на території Росії та в окупованому Криму. Ми будемо боротися до останнього, й обов'язково повернемо вас додому,

– наголосив президент.

Скільки українців переслідує Росія

Омбудсменка з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Росія за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями переслідує 130 українців. Ба більше, 121 людина ув'язнена, зокрема, 15 – в окупованому Криму, 106 – в Росії.

Окупанти засудили 76 осіб на тривалі терміни, ще 45 людей судять.

Кого переслідують окупанти

Серед ув'язнених є багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники. У сім'ях політв’язнів без батьківської опіки та уваги залишились 207 дітей.

Денісова наголосила, що росіяни порушують права українських політв'язнів. Наприклад, нехтують правами на справедливий суд ефективний засіб правового захисту, свободу та особисту недоторканність, надання медичної допомоги, свободу віросповідання.

"Шаную стійкість та незламність духу усіх громадян України, які сьогодні проходять тяжке випробування, перебуваючи у незаконному ув’язненні", – підсумувала Денісова.

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Текст поста Володимира Зеленського:

Сьогодні День украї‌нського політв'язня. Людей, сильних духом, які не зрадили своїм принципам і цінностям своєї країни. 142 українські політв’язні наразі перебувають на території Росії та в окупованому Криму.

Ми будемо боротися до останнього, й обов'язково повернемо вас додому.