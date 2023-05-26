Обрали нового голову Верховного Суду: ним став Станіслав Кравченко

Після скандалу з хабарем Всеволода Князєва, у Верховному Суді обрали нового голову. Згідно з голосуванням, яке відбулося 26 травня, ним став Станіслав Кравченко.

Зауважимо, що за кандидатуру Станіслава Кравченка свій голос віддали 108 зі 148 суддів, які були присутніми на пленумі, передає 24 Канал. Його, власне, й скликали, щоб визначитися з заміною судді-хабарнику Всеволодові Князєву, якого напередодні позбавили звання глави Верховного Суду.

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Стане головою Верховного Суду на 4 роки

Відповідне рішення ухвалили під час пленуму. Зауважимо, що виконувач обов'язків глави ВС Дмитро Луспеник дещо іронічно привітав Кравченка з обранням. Він пожартував, що замість квітів на нього очікує батіг.

Ми вас вітаємо з обранням головою Верховного Суду, але перед вашими словами вдячності, квітів у нас сьогодні для вас немає. У нас є лише для вас батіг – поганяти поганців судової влади і забезпечити незалежність Верховного Суду і судової системи,

– зазначив він.

Станіслав Кравченко подякував усім присутнім за підтримку. Також пообіцяв виконувати всі обіцянки, які озвучив, коли давав присягу. Новообраний глава Верховного Суду зобов'язався прикласти всі свої знання, а також досвід, щоб забезпечувати належну роботу на високому рівні.

Що відомо про Станіслава Кравченка

Почнімо з того, що кандидатуру Кравченка запропонувала група суддів Верховного Суду. В нього – 30-річний стаж роботи суддею. Причому з 2017 року він обіймав посаду глави Касаційного кримінального суду.

Цікаво, що у 2018 році під час інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" він заявляв, що "не було такого, щоб я соромився свого рішення чи проявив якусь слабкість, чи зробив висновок про винуватість особи, коли були сумніви, чи неправильно призначив покарання".

Але є одне "але". Громадська рада доброчесності ще у 2017 році ухвалила негативний висновок щодо нього. Кравченка звинувачували у порушенні прав людини, а також недоброчесності. Зокрема тому, що він не декларував майно.