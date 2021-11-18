Обрали Папу: Стефанчук пожартував про пожежу в Раді
Джерело:фейсбук Руслана Стефанчука
Під час засідання Верховної Ради 18 листопада у нардепів буквально "горіла"робота. У Артема Нагаєвського задимівся пульт, створивши у сесійну залі білу завісу. Не оминув нагоди пожартувати з курйозу і спікер Руслан Стефанчук.
Через інцидент з пожежею довелось закрити засідання, адже у таких умовах політики працювати не могли.
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У Раді теж було чимало білого диму
Спікеру ситуація нагадала обрання Папи Римського. Адже, коли конклав обирає нового понтифіка, над Сикстинською капелою піднімається білий дім.
В Раді, зважаючи на білий дим, обрали Папу,
– зробив кумедний висновок Стефанчук.
Народним обранцям гумор спікера припав до вподоби. Так нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк у коментарях написав, що тепер у Нагаєвського буде прізвисько "Папа".
А голова фракції "Голос" Ярослав Железняк додав, що обрали не тільки Папу, а і Мамку. Політик, мабуть, мав на увазі свого колегу по парламенту від "Опозиційної платформи – За життя" Григорія Мамку.
Пульт зайнявся під час позачергового засідання
Зазначимо, що пульт Нагаєвського зайнявся у другій половині дня – під час позачергового засідання. Відео пожежі знімали самі нардепи. На порятунок прийшов "слуга народу" Єгор Чернєв. Він загасив пульт вогнегасником.
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Після цього спікер Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію закрити засідання, проте її не підтримали. Друга спроба від першого віцеспікера Олександра Корнієнка виявилась вдалою: 240 – "за".
Дивіться відео пожежі у Верховній Раді:
Текст публікації Руслана Стефанчука:
В Раді, зважаючи на білий дим, обрали Папу.