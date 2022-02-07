Обрання "запобіжки" для Кузьміних перенесли: суд не зміг встановити його особу

"Слузі народу" Сергію Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві, не змогли обрати запобіжний захід. Все тому, що суддям не вдалося встановити його особу.

Судове засідання мало розпочатися 7 лютого о 16:00. Втім, виникла затримка через спірну ситуацію щодо визначення особи Кузьміних. Врешті, обрання "запобіжки" перенесли на ранок 8 лютого.

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Чому перенесли засідання у справі Кузьміних

Така курйозна ситуація сталася через те, що при затриманні Кузьміних представники НАБУ, встановлюючи його особу, прийняли посвідчення нардепа. Згідно із українським законодавством, цей документ не може підтверджувати особу в суді.

Я особисто пана Кузьміних бачу вперше. Тому я не можу підтвердити, що це – справді Сергій Кузьміних,

– заявив суддя.

Про яку "запобіжку" просить обвинувачення

Сторона обвинувачення просить суд ухвалити рішення про тримання підозрюваного під вартою з альтернативою внесення застави у 49 600 гривень. Зазначимо, що інтереси народного депутата Сергія Кузьміних у суді захищає адвокатка Лариса Криворучко.

Кузьміних підозрюють у хабарництві: що відомо

Кузьміних покинув будівлю суду зі скандалом. Він штовхнув прокурора, який намагався вручити йому виклик на допит.