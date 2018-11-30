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      Обрано талісман ІІ Європейських ігор-2019: фото

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      II Європейські ігри відбудуться у Мінську 21-30 червня 2019 року
      II Європейські ігри відбудуться у Мінську 21-30 червня 2019 року / Минск 2019

      Талісманом II Європейських ігор, які відбудуться у Мінську 21-30 червня 2019 року, обрали руде лисенятко Лесик.

      У конкурсі взяли участь люди не тільки з усіх куточків Білорусі, але й зарубіжжя. Результатом колективної творчості стало створення не лише безпосередньо самого талісмана Ігор, але й розробка легенди та реалізації ідеї створеного символу.

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      Лисенятко Лесик – талісман ІІ Європейських ігор-2019

      Лесик – веселе, азартне та по-білоруськи приязне і дружнє звірятко. Про те, що 2019-й буде найяскравішим роком у житті Лесика, та й у спортивному житті Європи, говорить напис на його кепочці. Зелений колір на футболці означає розвиток і гармонію, а чорні шорти – дисципліну та рішучість. Жовта шерстка говорить про його життєрадісність, сині черевики свідчать про незламність персонажу, а червоний відображає його енергійність, – йдеться в описі.

      Теги: Спорт Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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