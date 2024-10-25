Ображений на Захід: чому Ердоган приїхав на саміт БРІКС

Президент Туреччини відвідав саміт БРІКС, який проходив у Росії 22 – 24 жовтня 2024 року. Попри його намагання налагоджувати зв'язки із Заходом, Реджеп Тайїп Ердоган шукає вигоду й у співпраці з країною-агресоркою.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що Туреччина прагне посилити свій вплив у тюркомовному світі. Візит до Казані мав на меті показати, що ця країна там не чужа.

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Туреччина має власний план

Президент Туреччини, на думку Володимира Огризка, відвідав саміт БРІКС для того, аби дати всім зрозуміти, що його країна прагне впливати на ситуацію у світі. Події, які зумовила Росією у міжнародній площині, ймовірно, також входять в політичні інтереси Ердогана.

Це традиційна турецька позиція "і вашим, і нашим" – заробляти всюди, де це можливо. Тим більше Ердоган ображений на Європейський Союз, адже там не хочуть брати Туреччину до свого складу,

– сказав дипломат.

Він пояснив, що у ЄС цього не роблять, бо Туреччина ігнорує очевидні права людини.

Важливо! Євросоюз не визнає "Турецьку Республіку Північного Кіпру". Вона була створена у 1975 році внаслідок військового вторгнення Туреччини на Кіпр.

Володимир Огризко додав, що Ердоган має формальний привід докоряти Заходу у небажанні тісної співпраці. Саме так він виправдовує свої зв'язки із різними об'єднаннями, які часто мають протилежну мету існування.