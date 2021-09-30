Образилися на 4540 гривень: ОАСК вважає незаконним штраф для судді Вовка
30 вересня 2021 , 05:51Читать новость на русском
Джерело:ОАСК
Окружний адміністративний суд Києва відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду. Мовиться про штраф, який наклали на голову ОАСК Павла Вовка.
Пресслужба ОАСК 29 вересня опублікувала повідомлення, у якому цей штраф названо незаконним. Нагадаємо, мовиться про 4540 гривень.
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На суддю Вовка наклали штраф, але в ОАСК кажуть – незаконно
Скандальновідомого суддю Павла Вовка оштрафували на 4540 гривень.
- Про це стало відомо 29 вересня. Рішення про штраф схвалив Вищий антикорупційний суд.
- А його причиною стало те, що Вовк постійно не з'являвся на засідання ВАКС за викликами.
В Окружному адмінсуді, який Павло Вовк очолює, оприлюднили свою реакцію на рішення суду Антикорупційного:
- Мовляв, штраф Вовку – незаконний.
- Бо вказаний суддя "не має статусу підозрюваного у справі, щодо якої його нібито викликали".
Напевно, у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, або вони вчились не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали,
– емоційно зазначили автори повідомлення ОАСК.
Коротко про те, що не так із суддею Павлом Вовком
- У 2019 на всю країну гучно пролунали "плівки Вовка". У записах судді ОАСК домовляються про конкретні судові рішення, і навіть начебто планують взяти під контроль усю судову владу України.
- Улітку 2020 НАБУ оголосило судді підозру, а потім і подало його в розшук. Вовк, утім, запевняв, що від слідства не переховувався.
- У квітні 2021 президент Зеленський вніс до РАДИ законопроєкт про ліквідацію ОАСК як невідкладний. Однак досі рухів за цим документом у парламенті не було.