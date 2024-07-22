Брати приїхали на відпочинок: що відомо про хлопця, який загинув на канатній дорозі в Києві
Джерело:ТСН
У Києві 21 липня трапився нещасний випадок: хлопець впав у Дніпро через обрив канатної дороги та загинув. В цей момент на атракціоні були рідні брати.
Тіло хлопця знайшли на відстані 30 метрів від берега та глибині 9 метрів. Його доставили на берег та передали правоохоронцям.
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Що відомо про загиблого хлопця
Під час того, як сталася трагедія на Дніпрі, атракціоном скористувалися два брати – вони приїхали на відпочинок до столиці з Вінниці.
Хлопці винайняли номер у готелі та пішли на прогулянку містом, а побачивши працюючий атракціон, вирішили ним скористатися,
– повідомили журналісти з посиланням на правоохоронні органи.
На атракціоні старшому на чотири роки брату вдалося дістатися до кінця переправи, а менший впав у воду, коли обірвався трос.
Відомо, що загиблий хлопець навчався на спеціаліста з IT у Вінниці, він немає ніякого стосунку до служби в армії. До столиці хлопці приїхали на відпочинок,
– додали правоохоронці.
До слова, у Київській міській прокуратурі розповіли, що ще у 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону. Тепер через трагедію розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" в момент перебування на ньому людини.