Під час обшуків у Байдена вилучили не лише секретні документи

Федеральне бюро розслідувань США не так давно провело обшуки в будинку президента Джозефа Байдена. Згодом стало відомо, що правоохоронці вилучили не лише певні секретні документи, а й – особисті блокноти американського лідера.

Ще 12 січня Байден розповідав, що восени в один з його будинків у штаті Делавер навідались представники силових структур. Вони вилучили секретні папери, що були в гаражі президента та в одній з його приватних кімнат.

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У блокнотах була інформація, що важлива для держави

Як зазначають ЗМІ, окрім офіційних документів, правоохоронці також конфіскували особисті щоденники. Однак у них була важлива інформація.

Блокноти вилучили, оскільки нотатки Байдена на деяких сторінках стосуються його офіційної діяльності як віцепрезидента під час президенства Обами. Зокрема, йдеться про подробиці його дипломатичних зобов'язань, що можуть стосуватися секретної інформації,

– написали у NBC News з посиланням на власні джерела.

Водночас там зазначили, що ці блокноти не мають грифа "таємно", однак певні нотатки все ж можна вважати секретними. Власне, через їхній вміст.

І Трамп, і Байден володіли секретними паперами

Цікаво, що Джозеф Байден підтвердив обшуки в будинку, однак відмовився відповідати на питання щодо того, чи вважав він блокноти та папери своєю приватною власністю.

Водночас варто зазначити, не лише Байден не здав усі секретні документи після відходу з посади віцепрезидента в адміністрації Обами. Аналогічна ситуація трапилася у Дональда Трампа, коли він склав повноваження глави США.

Власне, внаслідок обшуків у маєтку Трампа, Федеральне бюро розслідувань вилучило понад 11 тисяч державних документів і фотографій.

Згідно зі законодавством, Байден не мав права зберігати секретні папери у своєму приватному будинку, адже вони є власністю держави та мають чимале значення для США. Особисті блокноти, якщо в них була секретна інформація щодо державних справ, також, за законом Сполучених Штатів, належать державі та повинні зберігатись в архівах.