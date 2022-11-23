"Безбожна вакханалія": у МЗС Росії звинуватили Україну після обшуків в УПЦ МП

СБУ провела обшук у Києво-Печерській лаврі та інших УПЦ МП. У МЗС Росії вже встигли прокоментувати це.

Прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала українську владу "безбожною". Також вона порівняла нашу державу з римським богом вина Бахусом.

Важливо Проросійська література та мільйони готівки: що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі

У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності"

Захарова заявила, що обшукам СБУ в УПЦ МП немає виправдання, і порівняла Україну з римським богом вина Бахусом, чиє ім'я часто асоціюється в російській літературі з безчинством, хаосом і гуляннями.

Це просто якась тотальна безбожна вакханалія. Цьому немає жодного виправдання чи пояснення. І бути не може,

– вважає прессекретарка МЗС Росії.

Що відомо про обшуки в УПЦ МП

22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. На території лаври проводили контррозвідувальні заходи.

Згодом стало відомо, що у лаврі виявили проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского міра", а також готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.

У СБУ повідомили, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей.

13 листопада спалахнув скандал навколо Києво-Печерської лаври. Так, мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.

Згодом у Києво-Печерській лаврі визнали, що пісню про "матушку-Русь" таки співали.

Варте уваги – Що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі: дивіться відео