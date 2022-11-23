"Безбожна вакханалія": у МЗС Росії звинуватили Україну після обшуків в УПЦ МП
23 листопада 2022 , 14:14Читать новость на русском
Джерело:Reuters
СБУ провела обшук у Києво-Печерській лаврі та інших УПЦ МП. У МЗС Росії вже встигли прокоментувати це.
Прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала українську владу "безбожною". Також вона порівняла нашу державу з римським богом вина Бахусом.
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У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності"
Захарова заявила, що обшукам СБУ в УПЦ МП немає виправдання, і порівняла Україну з римським богом вина Бахусом, чиє ім'я часто асоціюється в російській літературі з безчинством, хаосом і гуляннями.
Це просто якась тотальна безбожна вакханалія. Цьому немає жодного виправдання чи пояснення. І бути не може,
– вважає прессекретарка МЗС Росії.
Що відомо про обшуки в УПЦ МП
- 22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. На території лаври проводили контррозвідувальні заходи.
- Згодом стало відомо, що у лаврі виявили проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского міра", а також готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- У СБУ повідомили, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей.
- 13 листопада спалахнув скандал навколо Києво-Печерської лаври. Так, мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.
- Згодом у Києво-Печерській лаврі визнали, що пісню про "матушку-Русь" таки співали.
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