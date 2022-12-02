Традиційна порція абсурду від Мєдвєдєва: дуже зачепили обшуки й санкції проти УПЦ МП

Мєдвєдєв прокоментував обшуки УПЦ МП українською Службою безпеки. Він заявив нібито українців "змушують відвідувати правильні церкви".

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв так сильно занепокоєний вірою українців, що не зміг стримати емоцій. Абсурд Мєдвєдєва висвітлили у російських ЗМІ.

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"Змушують відвідувати правильні церкви" та інший маразм від Мєдвєдєва

Мєдвєдєв не розуміє, чому СБУ шукає в церквах московського патріархату сліди "русского міра". Він емоційно прокоментував обшуки в храмах УПЦ МП.

Мєдвєдєв сказав, нібито "київські сатаністи" силою змушують вірян відвідувати "правильні" церкви. Він також висловився, що "переслідування УПЦ" почалося ще за каденції Петра Олексійовича Порошенка.

Нинішня українська влада відкрито стала ворогами Христа та православної віри,

– видав Мєдвєдєв.

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Обшуки СБУ в УПЦ МП: актуальні новини

Вранці 2 грудня СБУ почала огляд храмів московського патріархату у 3 областях. Обшуки тривають на Закарпатті, Рівненщині та Житомирщині.

СБУ перевірила Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП першого дня зими. Обшуки виявилися плідними: знайшли багато агітаційних пропагандистських матеріалів. Зокрема книжки, де заперечувалось право України на незалежність.

Трохи раніше правоохоронці завітали до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Виявилося, що деякі представники церковного керівництва мають російське громадянство.

Проросійську літературу, понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів виявила СБУ 22 листопада під час обшуків Києво-Печерської лаври.

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