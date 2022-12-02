Нацистська символіка і "методички" Кремля: підсумки останніх обшуків у храмах УПЦ МП на Заході
Джерело:СБУ
Вранці 2 грудня в храмах Московського патріархату на Закарпатті, Рівненщині та Житомирщині проводили безпекові заходи. СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП пропагандистські "методички", "вченння про сатанізм" і нацистську символіку.
На території єпархій виявили склади з прокремлівською літературою, нацистську символіку і тексти молитов за московського патріарха Кіріла. Крім того, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі на Закарпатті знайшли символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.
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На Житомирщині виявили колаборантів
У Рівненсько-Острозькії єпархії СБУ виявила приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з "братнім російським народом", прославляння "русской земли" та "русских солдат". Вони написані білоруськими та російськими авторами.
СБУ підбила підсумки обшуків / Фото СБУ
Під час безпекових заходів у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах на Житомирщині виявили осіб, які тісно контактують з громадянами Росії. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ.
"Гості" перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.
СБУ обшукують храми УПЦ МП: що відомо
- Напередодні, 1 грудня, СБУ перевірила Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ МП. Знайдено багато агітаційно-пропагандистських матеріалів. Наприклад, книжки ксенофобського змісту, де заперечувалось право України на незалежність.
- 25 листопада СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.
- Під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.