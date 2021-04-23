СБУ серед ночі приїхала з обшуками в офіс Коломойського

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Пізно ввечері 22 квітня співробітники Служби безпеки України приїхали з обшуками в бізнес-центр "Міленіум", що в Києві. Саме тут розташовані офіси олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело:

журналіст Михайло Ткач

Саме журналіст проєкту "Схеми" першим повідомив про проведення обшуків у бізнес-центрі.

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Бізнес-центр, де розташовується офіс Ігоря Коломойського, зараз. Співробітники СБУ,
– розповів журналіст о 23:45 вечора.

Обшуки можуть стосуватися "Центренерго"

Видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела повідомила, що причина обшуків – справа "Центренерго".

До слова, за даними видання, обшуки Служба безпеки проводить спільно з оперативниками Служби зовнішньої розвідки.

Коротко про справу "Центренерго":

  • "Центренерго" – це єдина в Україні державна енергогенеруюча компанія та один з найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі.
  • Раніше "Схеми" розповідали про схему, яку олігарх Ігор Коломойський організував для заробітку на перепродажу газу державній компанії.
  • Олігарх фактично контролював колишнє керівництво компанії, тож через фірму-прокладку організував перепродаж газу в "Центренерго" з "Укрнафти", яку він теж частково контролює, але офіційно. Контрольним пакетом "Укрнафти" теж володіє держава – в особі "Нафтогазу".