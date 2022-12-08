Адвент-календар від СБУ: знахідки в єпархіях УПЦ московського патріархату шокують

Для представників УПЦ московського патріархату настали складні часи. На тлі обшуків від СБУ навіть бракує часу прославляти Кіріла, бо доводиться ховати усе вороже "добре"

Станом на 8 грудня СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП. Вони розташовані на території Херсонської, Черкаської, Житомирської та Волинської областей.

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СБУ розповіла про свої знахідки

СБУ вдалося встановити, що коли окупанти захоплювали Херсон, настоятель Успенського собору "засвітився" у Кремлі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.

За декілька днів до того, як воїни ЗСУ звільнили місто, настоятель втік на тимчасово окуповану територію Півдня.

Під час обшуків на території собору СБУ виявила колекцію ікон. Їх окупанти вкрали з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсону. Окрім того, виявили російські "паспорти" місцевих священників.

Тим часом у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі (Черкаська область) виявили прапор квазіреспублік та бібліотеку з опусами російських авторів-пропагандистів.

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрили екскримінальників. Вони досі підтримують зв'язок з російськими абонентами.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Тим часом під час обшуку Свято-Миколаївського Милецького монастиря зауважили тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники" з одами кремлівському режиму.

Знахідки СБУ у церквах УПЦ МП / СБУ

Обшуки на Житомирщині

СБУ 8 грудня провела обшуки на Житомирщині. Силовики завітали до приміщень:

Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;

Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;

Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Метою заходів було протидіяти підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.