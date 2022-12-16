Дії СБУ щодо УПЦ МП допомагають позбавлятись колаборантів і збільшувати обмінний фонд, – експерт

Безпекові заходи СБУ щодо Московського патріархату дозволяють Україні виявляти колаборантів, які працюютьв Україні та діють на користь Росії.

Крім цього, вони поповнюють обмінний фонд України. Про це заявив політолог Олексій Голобуцький.

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Церкви УПЦ МП часто стали розплідником навідників, шпигунів, агітаторів "русского міра". Їх треба виявляти, затримувати та засуджувати, обмінювати на наших, витягаючи своїх із полону. Саме законні дії СБУ дозволяють сьогодні і позбавлятись колаборантів, і поповнювати обмінний фонд,

– підкреслює Голобуцький.

Експерт описує обмін затриманого СБУ священника-навідника.

"На відео – батюшка УПЦ МП, який зливав позиції української армії росіянам. Був вирахуваний і затриманий СБУ. Отримав вирок суду – 12 років. "Луганщина тепер земля "русская", а українська погань не торкнеться нашої землі", – ділиться вологими нездійсненними мріями зрадник з УПЦ МП. Рекомендую це відео для перегляду всім, хто хоч на 1% сумнівається у правильності рейдів СБУ по храмах УПЦ МП", – відзначає Голобуцький.

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На тижні СБУ знову затримувала "любітєлєй зємлі русской" в рясах. Це значить, що скоро на черговому обміні вони опиняться в тісних обіймах пригожинських зеків. А ми зможемо повернуту до рідних наших. І це найважливіше, – резюмує експерт.

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