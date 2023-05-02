СБУ проводить обшуки на шахті "Надія" на Львівщині: як до цього причетні ув'язнені

У місті Соснівка Львівської області 2 травня Служба безпеки проводить обшуки на шахті "Надія". Попередньо, причиною цього стало розкрадання державного майна.

Про це повідомив керівник ГО "Дорожній контроль Захід" Олександр Клімов. Відомо, що напередодні жителі міста вийшли на протест.

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Проти чого бунтують мешканці

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів, що жителі Соснівки виступили проти запровадження на шахті "Надія" пілотного проєкту, який передбачає залучення до роботи людей, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Представник ПрАТ Шахта "Надія" скандально відомий Сергій Троцько (який восени 2022 року намагався ізмором з тітушками захопити крісло керівника держпідприємства Шахта №9 Нововолинська) говорить, що таким чином вони хочуть поповнити брак працівників,

– зазначає Волинець.

Ба більше, староста Соснівки Ірина Харчук зазначає що ініціативу залучати засуджених до роботи на шахті не погодили у Міненергетики та Мінюстиції.

Волинець додає, що керівники вугледобувних підприємств Львівської області на фоні мобілізації гірників готові залучати до роботи в шахтах осіб, які відбувають покарання, зокрема в Дрогобицькій виправній колонії №40.

Що кажуть в СБУ

Речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська у коментарі Суспільному підтвердила обшуки на шахті "Надія".

Водночас вона наголосила, що поки на території підприємства тривають слідчі дії, оприлюднити деталі не можуть.

Варто наголосити, що у соцмережах говорять про залучення ув'язнених на шахтах не лише на "Надії", а й на державному "Волиньвугіллі".

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