ДБР проводить обшуки у ВЛК та слідчі дії у військкоматах на Київщині, Вінниччині та Черкащині

В Україні тривають перевірки ТЦК та ВЛК. Зокрема, 22 серпня повідомили про обшуки ще у трьох областях.

У військово-лікарських комісіях та територіальних центрах комплектування Вінницької, Черкаської та Київської областей ДБР проводить обшуки. До слова, раніше повідомляли про перевірки у Рівному та Одесі.

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388 осіб могли незаконно отримати постанови ВЛК

Обшуки 22 серпня проводять у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Слідчим вдалося встановити 388 осіб, які могли незаконно отримати постанови ВЛК про непридатність до військової служби.

Правоохоронці вилучають медичну документацію, яка може підтвердити ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби.

За низкою статей вже порушили кримінальні провадження.

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