В офісах Європарламенту провели обшуки: єврочиновника підозрюють в роботі на Росію

Правоохоронці провели обшуки в офісах Європарламенту в Брюсселі і Страсбурзі, а також у будинку Гійома Прадури.

Поліція провела обшуки у середу, 29 травня. Варто зазначити, що ці обшуки відбуваються в межах розслідування можливого втручання Росії.

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Обшуки в Європарламенті

У Бельгії поліція провела обшуки за місцем проживання співробітника Європейського парламенту і в його кабінеті в будівлі парламенту в Брюсселі. За даними прокуратури, також був проведений обшук в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Європарламенту.

Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe,

– заявили у Федеральній прокуратурі Бельгії.

Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".

Місцеві ЗМІ заявили, що підозрюваним у справі є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої партії "Форум за демократію".

Російські диверсії в Європі