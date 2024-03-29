У Бєлгороді вночі лунали вибухи: у місті є прильоти
В ніч на 29 березня у Бєлгороді знову було "тривожно". Система "пе-ве-о" буцімто збила 15 цілей над містом.
Внаслідок атаки постраждали житлові будинки. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також У 2024 році лише 3% російських ракет, дронів і керованих бомб вразили військові цілі, – Умєров
Збито 15 "повітряних цілей"
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та околицями вночі було збито 15 "повітряних цілей".
У Бєлгороді внаслідок повітряної атаки з боку ЗСУ вибито вікна у 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з багатоквартирних будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири,
– заявив губернатор.
Він також додав, що за попередньою інформацією, постраждалих від падіння уламків збитих цілей, немає.
Місцеві телеграм-канали заявляють, що було пошкоджено будинок на бульварі Юності.
Наслідки атаки по Бєлгороду / фото російських ЗМІ
Вибухи у Бєлгороді: останні новини
- Увечері 27 березня в місті Бєлгород лунали вибухи. За інформацією губернатора області, було збито 16 повітряних цілей ще до їх наближення до міста. Однак місцеві жителі опублікували у соцмережах відео, на яких видно весь масштаб сьогоднішньої атаки. Під час вибухів сирени лунали на всю округу, а яскраві спалахи фіксувалися у різних частинах міста.
- За день до цього у місті також не обійшлося без вибухів. Як згодом повідомив губернатор Гладков, Бєлгородську область буцімто атакували з РСЗВ Vampire. Він заявив, що "пе-ве-о" нібито збило 13 реактивних снарядів. Як заявляють окупанти, внаслідок обстрілу буцімто є руйнування – пошкоджено 20 приватних будинків.
- Раніше у пресслужбі легіону "Свобода Росії" повідомляли, що від початку рейду російських добровольців, в межах Бєлгорода було знищено 452 російських військових і 784 – поранено.