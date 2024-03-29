У Бєлгороді вночі лунали вибухи: у місті є прильоти

В ніч на 29 березня у Бєлгороді знову було "тривожно". Система "пе-ве-о" буцімто збила 15 цілей над містом.

Внаслідок атаки постраждали житлові будинки. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Збито 15 "повітряних цілей"

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та околицями вночі було збито 15 "повітряних цілей".

У Бєлгороді внаслідок повітряної атаки з боку ЗСУ вибито вікна у 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з багатоквартирних будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири,

– заявив губернатор.

Він також додав, що за попередньою інформацією, постраждалих від падіння уламків збитих цілей, немає.

Місцеві телеграм-канали заявляють, що було пошкоджено будинок на бульварі Юності.

Наслідки атаки по Бєлгороду / фото російських ЗМІ

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