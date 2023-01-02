Окупанти з танка обстріляли ринок на Херсонщині: кілька людей – у важкому стані
Джерело:Ярослав Янушевич
Російські загарбники вранці 2 січня завдали чергового терористичного удару по Херсонщині. Окупанти обстріляли один з ринків.
Росіяни атакували центр Берислава. Щонайменше 5 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА.
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Ймовірно, обстрілювали з танка зі сторони Каховки
Окупанти відкрили вогонь по міському ринку у центрі Берислава. Ймовірно, загарбники обстріляли його з танка зі сторони тимчасово окупованої Каховки. На жаль, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.
Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу,
– зазначив Ярослав Янушевич.
Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону розповів, що росіяни вдарили по Бериславу близько 6 години ранку. Внаслідок обстрілів пошкоджено п'ятиповерхівку поряд з ринком. Зокрема, дах та верхні поверхи.
Окупанти пошкодили у Бериславі житловий будинок / Фото з телеграм-каналів
Наслідки обстрілу Берислава / Фото з телеграм-каналів
Берислав обстрілюють кожного дня
Толоконніков зазначив, що як і Херсон, Берислав буквально кожного дня під російськими обстрілами. Окупанти гатять майже з усього, що мають. Берислав розташований дуже близько до тимчасово окупованих територій. Уже через річку захоплена загарбниками Каховка.
Толоконніков підсумував, що неможливо не прицільно стріляти з такої відстані. Тож окупанти хочуть зруйнувати і лікарні, і інфраструктуру, пошкодити якомога більше домівок і забрати життя мирних жителів.
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Загарбники 1 січня 71 раз обстріляли Херсонщину
- За першу добу 2023 року окупанти обстрілювали територію регіону 71 раз. За словами Янушевича, росіяни гатили по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
- Зокрема, Херсон 1 січня атакували 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.
- Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.