Окупанти з танка обстріляли ринок на Херсонщині: кілька людей – у важкому стані

Російські загарбники вранці 2 січня завдали чергового терористичного удару по Херсонщині. Окупанти обстріляли один з ринків.

Росіяни атакували центр Берислава. Щонайменше 5 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА.

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Ймовірно, обстрілювали з танка зі сторони Каховки

Окупанти відкрили вогонь по міському ринку у центрі Берислава. Ймовірно, загарбники обстріляли його з танка зі сторони тимчасово окупованої Каховки. На жаль, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу,

– зазначив Ярослав Янушевич.

Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону розповів, що росіяни вдарили по Бериславу близько 6 години ранку. Внаслідок обстрілів пошкоджено п'ятиповерхівку поряд з ринком. Зокрема, дах та верхні поверхи.



Окупанти пошкодили у Бериславі житловий будинок / Фото з телеграм-каналів



Наслідки обстрілу Берислава / Фото з телеграм-каналів

Берислав обстрілюють кожного дня

Толоконніков зазначив, що як і Херсон, Берислав буквально кожного дня під російськими обстрілами. Окупанти гатять майже з усього, що мають. Берислав розташований дуже близько до тимчасово окупованих територій. Уже через річку захоплена загарбниками Каховка.

Толоконніков підсумував, що неможливо не прицільно стріляти з такої відстані. Тож окупанти хочуть зруйнувати і лікарні, і інфраструктуру, пошкодити якомога більше домівок і забрати життя мирних жителів.

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