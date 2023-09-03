Більшість дронів свідомо летять на забій: деталі про нічний обстріл Одещини

В ніч на 3 вересня росіяни випустили по Одещині 25 "Шахедів", 22 з яких – збили сили ППО. Однак саме на такий результат і могла розраховувати Росія. Вони не шкодують засобів, які запускають по Україні.

Окупанти наперед знають, що більшість безпілотників зіб'є українська ППО. Але продовжують запускати десятки "Шахедів", аби долетіло кілька. Дивну логіку та мотиви росіян 24 Каналу пояснив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Одесу потрібно підсилити системами ППО

При запуску дронів-камікадзе прораховують маршрут з врахуванням певних моментів, які пов'язані з коефіцієнтами пересичення наших систем протиповітряної оборони.

Деякі "Шахеди" спеціально йдуть на забій, щоб кілька – пролетіли. Знаючи певний коефіцієнт, у них завдання, аби пройшло, наприклад, три "Шахеди". Для цього зверху потрібно ще 22, які точно зіб'ють,

– пояснив Роман Світан.

У такий спосіб росіяни намагаються вирахувати слабкі місця протиповітряної оборони України. І подекуди їм справді вдається це зробити. Для того, аби такого не відбувалось, українським силам ППО потрібно постійно маневрувати, постійно збільшувати кількість мобільних груп.

"Одесу вже давно потрібно прикривати серйозною системою протиповітряної оборони й не сподіватись на зернові угоди. Її потрібно прикривати приблизно так само, як і Київ", – зазначив полковник запасу.

Для Одеси необхідний цілий комплекс ППО, включно з береговими ракетними комплексами (БРК), аби прикривати берегову лінію хоча б до Румунії. На думку Світана, це б дозволило без домовленостей з Росією чи ООН, возити наші товари.

Крім того, за переконанням військового експерта, важливо не зв'язувати руки українським спецслужбам, коли мовиться про знищення російських кораблів у Чорному морі.

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