Субота почалася із залпу ракет, – Кулеба просить негайно допомогти Україні з ППО

Російські окупанти масовано обстріляли Україну вранці 22 жовтня. Захисникам вдалось збити частину ракет.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він прокоментував успіхи Сил протиповітряної оборони України.

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"Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України", – сказав міністр.

Наслідки обстрілів

Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури у різних куточках України. В Укренерго зазначили, що масштаб пошкоджень такий самий або може перевищувати наслідки атак 10 – 12 жовтня.

Українців же закликають продовжувати економити електроенергію.

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