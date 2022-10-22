Субота почалася із залпу ракет, – Кулеба просить негайно допомогти Україні з ППО
Джерело:Дмитро Кулеба
Російські окупанти масовано обстріляли Україну вранці 22 жовтня. Захисникам вдалось збити частину ракет.
Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він прокоментував успіхи Сил протиповітряної оборони України.
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"Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України", – сказав міністр.
Наслідки обстрілів
Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури у різних куточках України. В Укренерго зазначили, що масштаб пошкоджень такий самий або може перевищувати наслідки атак 10 – 12 жовтня.
Українців же закликають продовжувати економити електроенергію.
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Обстріл України 22 жовтня: останні новини
- Через удар по Луцьку загорівся приватний будинок. Він зазнав руйнувань через ударну хвилю та уламки ракет. Одна людина отримала поранення. Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
- Крім цього, ворог обстріляв Ковель, що на Півночі Волинської області.
- У Рівному вбивці влучили в об'єкт енергетики. ППО вдалось збити частину ракет. У місті пошкоджені будинки, немає світла, води, мобільного зв'язку та радіомовлення.
- Є влучання на Хмельниччині. Відомо, що постраждала одна людина. Вона отримала опіки.
- Від обстрілу Одещини постраждали 3 людини. Там також росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури.
- Ворог на Кіровоградщині окупанти вдарили по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.