Ворожа ракета зруйнувала дев'ятиповерхівку в Авдіївці: під завалами є люди

Після підступного ворожого авіаудару в Авдіївці завалилася багатоповерхівка. На жаль, під завалами є люди.

Деталі розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він сказав, що може мовитися про 5 осіб.

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Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів – до фундаменту. Під завалами – 2 людини, але може бути до 5 осіб. Двоє людей поранено, одна жінка – у важкому стані,

– повідомив Барабаш.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко зауважив, що російські окупанти продовжують системно і методично руйнувати місто.

"Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує рашистську навалу. У своєму прагненні її підкорити рашисти вдаються до тактики випаленої землі", – наголосив він.

Наслідки ворожого обстрілу Авдіївки / Фото Павла Кириленка

За його словами, у місті залишаються понад 1700 осіб. Всі вони щоденно наражають себе на смертельну небезпеку. Він підкреслив, що можливості й засоби для евакуації є і закликав евакуюватися.

Додамо, що днями із села Новобахмутівка Очеретинської громади, що під Авдіївкою, евакуювали двох маленьких близнюків. Їхні батьки до останнього були проти. Передумати їх змусив потужний приліт на територію населеного пункту.