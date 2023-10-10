Найпотужніші обстріли за півтора року: чому ворог активізував удари по Авдіївці

Російські військові активізували обстріли Авдіївки з артилерії та авіації. Це найбільш масовані удари по місту з боку противника за останні півтора року.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що окупанти зараз намагаються вчинити з Авдіївкою так, як свого часу зробили з Бахмутом.

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Масований обстріл Авдіївки

Світан зазначив, що окупанти впродовж декількох годин підряд здійснювали артилерійські та авіаційні обстріли по Авдіївці. Противник зараз просто зрівнює це місто із землею, намагаючись вибити наші війська. Адже це дуже потужний та серйозний обстріл.

Мабуть, за останні півтора року такого обстрілу не було,

– зауважив полковник запасу.

Тобто, за словами військового експерта, окупати зараз намагаються "розплющити" Авдіївку приблизно так само, як свого часу зробили це з Бахмутом.

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Чому Росія активізувала удари по Авдіївці

Полковник запасу розповів, що зараз буде так звана війна логістики. Перед наступом дощів працюватимуть лише ті напрямки, де будуть хороші логістичні ланцюжки постачання боєприпасів, зокрема, дорогами з твердим покриттям або залізницею.

За його словами, росіяни можуть постачати боєприпаси в Донецьк. Це Донецько-Макіївська агломерація, де будь-яка дорога з твердим покриттям, тож дощі не впливатимуть на бої.

Тому росіяни зосередяться на Авдіївці, Мар'їнці, обстрілюючи їх з Донецька,

– заявив Світан.

Він наголосив, що наші захисники тримаються та працюють у зворотний бік. Але росіяни здійснюють обстріл із житлових районів Донецька. Ми ж працюємо точково – у нас є високоточна зброя, яка в режимі контрбатарейної боротьби намагається загасити вогневі точки ворога.

Військовий експерт додав, що росіяни нині діють подібно до терористів ХАМАС, які обстрілюють Ізраїль із житлових районів, розуміючи, що якщо й полетить у зворотний бік – то мало.

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